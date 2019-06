© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista a Pisa di una stagione di livello, conclusa con la promozione in Serie B del club toscano, Marius Marin, centrocampista rumeno di proprietà del Sassuolo, ha visto il proprio nome finire nella lista degli obiettivi di mercato di altri due club della cadetteria. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, di Perugia e Cremonese, ma non è assolutamente da escludere la permanenza del ragazzo di Timisoara all'ombra della torre pendente. Anzi, ad oggi, vedere Marin ancora in nerazzurro appare la soluzione più probabile.