TMW - Pisa, su Meroni si muovono Samp, Genoa e Sassuolo

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Conclusa trionfalmente la cavalcata verso la Serie B, per il Pisa arriva il momento di costruire la squadra per il ritorno in cadetteria. Fra i giocatori il cui futuro appare oggi più nebuloso c'è Andrea Meroni. Il centrale difensivo, legato al club nerazzurro da un contratto fino al 2021, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è finito nel mirini di tre club di Serie A: si tratta di Genoa, Sampdoria e Sassuolo. Da capire la volontà del Pisa che con il salto di categoria vorrebbe evitare di privarsi di uno dei migliori elementi della formazione di Luca D'Angelo