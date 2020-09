tmw Reggina, in arrivo l’ex Roma Faty: stretta finale

vedi letture

Un nuovo rinforzo per la Reggina. Stretta finale per Ricardo Faty, centrocampista svincolato e l’anno scorso all’Ankaragucu. Contatti in corso in queste ore per chiudere sulla base di un triennale. L’ex Roma pronto a tornare in Italia, la Reggina lo aspetta...