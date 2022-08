ufficiale Reggina, risoluzione consensuale per Riccardo Faty

vedi letture

Riccardo Faty risolve il proprio contratto con la Reggina. A darne l'annuncio è la stessa società amaranto con un comunicato: "Reggina 1914 comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Ricardo Faty. A Ricardo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera".