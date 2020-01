Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Salernitana vira decisa su Luka Bogdan. L'ex difensore del Catania, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è l'obiettivo principale della squadra di Gian Piero Ventura per rinforzare il reparto arretrato. Il Livorno, in cambio, potrebbe avere Niccolò Giannetti: discussioni in corso, i contatti tra le parti sono sempre più frequenti.