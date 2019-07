TMW - Salernitana-Orlando, prima il rinnovo poi il prestito. Samb in pole

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Francesco Orlando in prestito dalla Salernitana alla Sambenedettese è un'ipotesi calda per questi ultimi giorni di luglio. Le parti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, stanno ancora lavorando sui numeri dell'accordo per portare il classe 1996 alla corte di Paolo Montero che contestualmente rinnoverà il suo contratto con la società del presidente Lotito prima di siglare il prestito.