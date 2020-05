tmw Sanremese, gli occhi della Virtus Entella sul centrocampista Likaxhiu

La Serie D sembra destinata a non ripartire, ma la parte di stagione fin qui disputata ha permesso a diversi talenti di entrare nel mirino di società professionistiche. È il caso del mediano della Sanremese Matteo Likaxhiu, classe 2000: secondo quanto raccolto nelle ultime ore, il giovane centrocampista di origini albanesi e italiano di passaporto sarebbe finito sul taccuino degli scout della Virtus Entella, da sempre attenti a scandagliare le serie inferiori alla ricerca di elementi da valorizzare. Likaxhiu, incontrista con buona intelligenza tattica, dopo gli inizi con la maglia del Fano è stato protagonista lo scorso campionato con la maglia del Lanusei che sfiorò la promozione in Serie C, con Aldo Gardini alla guida. Poi la buona stagione nella Città dei Fiori, tanto da impressionare gli osservatori dell'Entella, che avrebbero già un accordo di massima con l'entourage del calciatore per il trasferimento a Chiavari, con contratto biennale.

Ma nel club matuziano, guidato da Nicola Ascoli, sono diversi i nomi che hanno attirato l'interesse di altri club professionistici: su tutti il difensore centrale Gagliardini (23) che la mezzala Demontis (classe '95, anche lui reduce dall'esperienza a Lanusei), oltre al 23enne Filippo Scalzi, esterno offensivo destro autore di 12 gol in stagione. Su di lui, che con la maglia della Sanremese ha messo insieme finora 123 presenze con 33 gol e 12 assist, ci sarebbero alla finestra Albinoleffe, Livorno e, soprattutto, la Casertana che a breve potrebbe sferrare il colpo decisivo.