tmw Serie B, Balata: "Abbiamo bisogno di sostegno economico. Serie B di altissimo livello"

Presente sugli spalti del ‘Mazza’ di Ferrara Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, in occasione di SPAL-Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente: “La crisi del sistema calcistico? Stiamo cercando di far comprendere a chi di dovere che avremo bisogno di un po’ di sostegno pet tenere in piedi questo sistema economico che dà da lavorare a tantissime famiglie. In una crisi devastante come quello attuale, non si possono fare distinzioni, tutte le aziende hanno difficoltà e sarebbe ingiusto fare dei distinguo. Cellino? E’ una persona che sa di calcio, che ha investito molto, che chiede molto alla sua società e che vive questo mondo in maniera molto emotiva. Il livello della Serie B 2020/2021? Altissimo. E non lo dico io ma la stampa specializzata. Ci sono partite belle, imprevedibili, con giocatori e tecnici di alto livello. Siamo soddisfatti perché come sempre valorizziamo i giovani che poi restituiamo alla A e alle Nazionali”.