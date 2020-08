tmw SPAL, Etrit Berisha in uscita: se va via assalto a Marco Carnesecchi

La SPAL è alla ricerca di un nuovo numero uno. Etrit Berisha ha infatti esternato la volontà di lasciare il club di Ferrara per non proseguire in Serie B la sua carriera e, per questo motivo, la società estense è pronto a darlo via con la giusta offerta.

Chi al suo posto? I dirigenti della SPAL hanno le idee chiare e sono pronti a puntare su Marco Carnesecchi, calciatore di proprietà dell'Atalanta che nell'ultima stagione ha vestito la casacca del Trapani.