tmw Spal, Marino: "Crescita importante, nostri giovani tra i migliori della categoria"

vedi letture

Quarto successo consecutivo per la Spal che adesso avvicina il primo posto, convincente e meritato il 2-0 al Mazza contro il Pescara. Questo il commento in conferenza stampa del tecnico estense Pasquale Marino. "Giocare contro una squadra che si è messa bene dietro non era facile, nonostante questo i ragazzi hanno fatto bene. La squadra non ha rischiato quasi nulla tranne una mischia su calcio d'angolo a fine primo tempo, è stata una partita difficile ma approcciata bene tenendo bene il campo. Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo fatto tanti cambiamenti e significa che c'è stata una crescita importante anche di chi gioca meno. La società e il direttore sono stati bravi a completare l'organico, abbiamo giovani tra i migliori in questa categoria come Sala, Esposito, Sernicola ed Okoli. La partita di oggi dimostra che quando ci sono delle assenze vengono rimpiazzati al meglio".

Terza partita senza gol subita, è una Spal più completa?

"E' una Spal più attenta, cerca di rimanere corta tra i reparti e c'è più compattezza. Concediamo poco agli avversari, stiamo crescendo e i ragazzi si applicano bene. Abbiamo segnato nuovamente su calcio piazzato e quando ci sono partite così difficili questi diventano un'arma in più che stiamo sfruttando".

Quanto ha influito la sosta?

"Non ha influito per niente, la squadra ha cercato di fare il massimo. Quando una squadra concede poco e fa la partita credo ci sia poco da rammaricarsi".

Come si spiega la fatica a concretizzare le azioni?

"Abbiamo incontrato una squadra con quasi tutti dietro la linea della palla, qualche volta non abbiamo sfruttato le occasioni ma sono soddisfatto del risultato".

E' mancato il colpo del KO, cosa può servire per chiudere prima le sfide?

"Dobbiamo essere più bravi a chiudere prima le partite senza rimanere con l'ansia fino alla fine, da questo punto di vista dobbiamo cercare prima di chiuderla con più convinzione".

Che impressioni le ha fatto Okoli?

"Buone, non avevo dubbi. La società si è mossa bene che ha preso giovani che sembrano veterani, ha debuttato con grande disinvoltura e sono contento perché aveva dimostrato in Coppa Italia contro il Crotone".

Si può iniziare a guardare i primi due posti?

"Noi viviamo alla giornata, abbiamo messo altri tre punti importantissimi. La maturità della squadra sta crescendo, è un segnale di crescita importante anche di chi gioca meno".