I nuovi innesti erano prossimi ad arrivare, e un primo nome è vicino all'accordo con il Trapani. Come raccolto da TMW, è a un passo dalla chiusura la trattativa che porterà in granata il centrocampista ex Parma Jonathan Ludovic Biabiany, che sottoscriverà un contratto fino a giugno.