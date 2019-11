Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfuma la pista Agostino Garofalo per il Trapani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per l'ex Venezia oggi alla Turris sono emersi problemi di tesseramento. I contatti fra le parti andavano avanti da venerdì ma il calciatore essendo tesserato per un club di Serie D non può cambiare casacca prima di gennaio. Per questo motivo il Trapani ha deciso di virare su altri profili.