Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La gara del prossimo weekend contro il Palermo sarebbe dovuta essere l'ultima chance a disposizione di Walter Zenga per salvare la sua panchina in quel di Venezia, ma così non è stato. Secondo quanto raccolto dal direttore di TuttoMercatoWeb.com Michele Criscitiello la dirigenza lagunare avrebbe infatti già comunicato al tecnico l'esonero. Zenga paga lo scarso rendimento della sua formazione che ha raccolto appena sei punti nelle ultime dieci giornate di campionato.