TMW - Venezia, non solo Stoian: idea Monachello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venezia a lavoro sul mercato. Contatti avviati per Gaetano Monachello, di proprietà dell’Atalanta e in uscita da Pescara dove è in prestito (piace anche all’Ascoli). Dopo l’idea Stoian che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni, un altro nome per il Venezia. Nel mirino c’è Monachello...