Toscano, il ritorno dell'ex. Il tecnico della Reggina torna a Cosenza da avversario

Il grande ex di giornata.

Perché i momenti storici non si dimenticano, e Domenico Toscano con il Cosenza ha scritto la storia.

Ma stasera sarà un'altra... appunto storia. Il tecnico torno al "San Vito-Marulla" da avversario, per guidare la sua Reggina nella sfida valida per la 4^ giornata del torneo di Serie B, ma i ricordi saranno sicuramente tantissimi. Con i lupi calabresi, infatti, Toscano ha giocato da cacliatore dal 1997 al 1999, collezionando 19 presenze e 2 gol in gare ufficiali, ma ha poi allenato la prima squadra nell'anno di Serie D, stagione 2007-08, centrando la promozione in Lega pro Seconda Divisione, categoria che lo ha visto protagonista. E' poi tornato rimasto fino all'aprile 2010, e infine una parentesi nel 2011, da gennaio a marzo.

In totale, come ricorda la Lega B, da mister rossoblù ha collezionato 115 panchine ufficiali, con 62 vittorie, 26 pareggi e 27 sconfitte.