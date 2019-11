Dopo quattro anni a Chievo domani Luca Nember, ds del Trapani, ha raccontato le proprie sensazioni alla vigilia del match in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Ho fatto quattro anni a Chievo con loro ed è per questo che sono qui. Il mister mi ha chiesto per una volta di 'dargli il cambio'. Ho grandi ricordi per questa sfida, di un Chievo che mi ha dato l'opportunità di lavorare in Serie A e che oggi è allenato da un tecnico, Michele Marcolini, che ho lanciato io. Come sta il Trapani? Stiamo crescendo. Dopo il Cosenza la squadra è cresciuta in compattezza e cattiveria. Siamo ancora molto lontani dalla zona salvezza, ma lavorando come stiamo facendo da quando sono arrivato io siamo più vicino all'idea di gioco che abbiamo in testa. Il campionato di Serie B è molto livellato. Noi non possiamo perdere tempo, affrontando il Chievo con rispetto, ma al tempo stesso valorizzando le proprie armi. Dobbiamo lavorare sulle nostre certezze, migliorando in attenzione e colpendo con le nostre armi. Altri innesti dagli svincolati? Completeremo gli spazi degli over fra stasera e domani con il deposito del contratto di Stefan Strandberg, difensore norvegese classe 1990. Si chiude così la campagna rafforzamento degli svincolati".