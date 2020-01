Trapani, non solo Sow. Salta anche l'arrivo di Ben David

Il mercato del Trapani vive un momento complicato con altri due giocatori dati per vicinissimi, addirittura già sbarcato in Sicilia per le visite mediche, che alla fine non firmeranno con il club siciliano. Oltre a Moussa Sow, attaccante classe '86, anche il terzino sinistro Shay Ben David, classe ‘97, non sarà infatti un calciatore del Trapani. L'israeliano, come riporta Trapanigranata.it, pur avendo superato le visite mediche non è stato considerato subito pronto per dare una mano alla squadra di Castori e per questo non sarà messo sotto contratto.