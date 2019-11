Triestina, Gautieri: "Volevo Totti con me, ma ha declinato l'offerta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Il Piccolo il tecnico della Triestina Carmine Gautieri ha svelato un clamoroso retroscena di mercato riguardante il suo approdo sulla panchina del club giuliano spiegando di aver contattato Francesco Totti, con cui ha giocato alla Roma nel biennio 1997-99: “Quando sono venuto qui a Trieste ho chiamato Totti per chiedergli se voleva seguirmi per sei mesi e lavorare con me. Ma ha declinato l’offerta”.