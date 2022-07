ufficiale Bari, il rinforzo a centrocampo arriva dalla Sampdoria. Ecco Benedetti

La notizia era nell'aria, ora diventa ufficiale: dopo il rinnovo con la Sampdoria, sottoscritto nei giorni scorsi, Leonardo Benedetti si trasferisce in prestito al Bari.

Di seguito il comunicato della società ligure:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla S.S.C. Bari i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Benedetti".

Ha poi seguito anche il comunicato dei pugliesi:

"SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'U.C. Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Benedetti (06.06.2000, La Spezia). Il centrocampista ha raggiunto il ritiro di Roccaraso e sarà da subito a disposizione di mister Mignani.

Prodotto del settore giovanile dello Spezia, Benedetti viene acquistato a titolo definitivo dai blucerchiati per poi tornare in prestito in riva al Golfo dei Poeti e fare il suo esordio tra i professionisti in B con la maglia della sua città natale nella stagione '19-'20; a gennaio si trasferisce a Pesaro dove, in una stagione e mezza, totalizza 19 presenze. Nello scorso campionato si trasferisce a titolo temporaneo all’Imolese con cui si conferma come uno dei giovani prospetti più interessanti nella Lega Pro giocando 39 gare e segnando 6 reti con i romagnoli.

Benvenuto Leonardo !".