ufficiale Chievo, riscattato il portiere Semper. Firmato un contratto fino al 2024

vedi letture

L'A.C. ChievoVerona comunica di aver aver acquisito a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria le prestazioni sportive del portiere Adrian Semper, nato a Zagabria il 12/01/1998.

Il nuovo contratto che legherà l'estremo difensore croato al ChievoVerona scadrà il 30/06/2024

Dopo aver disputato 6 partite in Serie A durante il finale della scorsa stagione, Adrian Semper sta vivendo un'annata da protagonista con la maglia del ChievoVerona e con la casacca della Nazionale Under 21 croata. Quest'anno in Serie B ha collezionato 25 presenze, più 2 in Coppa Italia.