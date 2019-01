© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fermana ha la sua punta. Dal Cittadella arriva in prestito l’attaccante Giancarlo Malcore. Nato il 26 dicembre 1993, sono 5 le presenze nel campionato di serie B con la maglia dei veneti e 1 in Coppa Italia. Nella passata stagione con la maglia del Carpi ha collezionato 19 presenze e 5 gol, più 4 assist. Un giocatore indubbiamente di categoria, che si è saputo far apprezzare anche nella serie Cadetta, e che vanta tante esperienze anche in serie C.

Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, con i pugliesi ha giocato anche in prima squadra conquistando i play off per il salto in serie B. Sul suo curriculum anche Nocerina, Paganese, Chieti, Nardò e Manfredonia, prima di passare al Carpi.