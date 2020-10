ufficiale Cittadella, tra i pali arriva Kastrati. Già aggregato alla squadra di Venturato

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Elhan Kastrati.

Il nuovo portiere granata nasce in Albania nel 1997 e cresce calcisticamente nei settori giovanili del Teuta (2009-2014) e del Pescara (2014-16); il debutto tra i professionisti arriva però con la maglia del Piacenza, per poi vestire ancora quelle di Teuta (Serie A Albanese) e Pescara (Serie B).

Punto fisso nelle nazionali minori in Albania, nell’ottobre 2018 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore.

Da questo pomeriggio a lavoro al "Tombolato" con i nuovi compagni.