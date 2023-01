ufficiale Cosenza, c'è il rinforzo in attacco: in prestito dal Bari arriva Marras

Come anticipato, Manuel Marras è un nuovo giocatore del Cosenza: l'attaccante arriva in rossoblù in prestito dal Bari.

Ecco la nota:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras, proveniente dal SSC Bari, con la formula del trasferimento temporaneo. L’attaccante, nato a Genova il 9 luglio 1993, ha iniziato la sua attività nel settore giovanile del Genoa e nella sua carriera ha vestito le maglie di Spezia, Alessandria, Trapani, Pescara, Livorno e Crotone. Sono 72 le presenze collezionate in Serie B, 11 le reti siglate, 17 gli assist. Da oggi Manuel è un calciatore del Cosenza!".