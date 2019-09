© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cosenza ha annunciato sul proprio sito una doppia operazione in entrata. A rinforzare il reparto offensivo è arrivato Zinedine Machach, classe ‘96, dal Napoli, mentre per la difesa è arrivato Achraf Lazaar, classe ‘92, dal Newcastle. Entrambi i giocatori giungono in Calabria in prestito fino a fine stagione.