UFFICIALE: Cosenza, preso l'esterno d'attacco Carretta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Mirko Carretta. L’attaccante, nato a Gallipoli (LE) il 22 novembre 1990, arriva in rossoblù a titolo definitivo e ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2021. Ha attraversato tutta la trafila del settore giovanile nel Gallipoli, club con cui approda nel professionismo nel corso della stagione 2007/2008. Un veloce passaggio nel campionato di Serie D 2009/2010 nelle fila del Matera e il pronto ritorno in Serie C nella stagione successiva con la maglia della Fidelis Andria. Da qui sette lunghi anni di permanenza nella stessa categoria con Benevento, Barletta, Martina e Matera. Proprio con i lucani colleziona il maggior numero di presenze, ben 127, impreziosite da 28 segnature. Nelle ultime due stagioni si è affermato in Serie B con la Ternana (35 presenze e 7 gol) e con la Cremonese (30 presenze e 1 gol). Il suo presente si chiama Cosenza Calcio, benvenuto Mirko!