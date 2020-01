© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'esonero di Roberto Muzzi, è stato da poco ufficializzato il terzo allenatore dell'Empoli in questa complicata stagione del ritorno in Serie B per i toscani. Adesso sarà Pasquale Marino a prendere le redini della squadra e provare a risollevarne le sorti. Di seguito l'annuncio dato via social dal club azzurro.