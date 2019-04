UFFICIALE: Lecce, rinnovo per Liverani fino al 2022

© foto di Andrea Rosito

In una conferenza stampa, svoltasi questa mattina al Via del Mare, è stato annunciato il prolungamento contrattuale di mister Fabio Liverani e del suo staff tecnico. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, con accanto il vice presidente Corrado Liguori e alla presenza dei consiglieri Silvia e Dario Carofalo, ha sostenuto che “questa scelta va nella direzione di consolidare il percorso che tutti assieme abbiamo intrapreso. Abbiamo deciso di fare questo tipo di ragionamento per dare un segnale non legato al risultato sportivo di questa annata, un segnale di continuità. Il contratto del mister scadrà a giungo 2022 e prevede una serie di clausole che prevedono un suo pieno coinvolgimento. Ovviamente questa scelta è condivisa da tutta la proprietà e dal direttore sportivo Meluso, che è all’estero per impegni di lavoro. Tengo in particolar modo a ringraziare tutti i componenti dello staff tecnico (seduti in sala stampa Manuel Coppola, Federico Fabellini, Maurizio Cantarelli, Alessandro Bulfoni e Luigi Sassanelli), che badano a lavorare lontano dai riflettori in modo estremamente scrupoloso e professionale".