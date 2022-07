ufficiale Perugia, doppio innesto: Gori fra i pali e Vulikic in difesa. Arrivano in prestito

Doppio innesto in casa Perugia. La società umbra ha infatti annunciato l’arrivo dalla Juventus in prestito del portiere Gori e quello del difensore Vulikic, in prestito con opzione, dal Hrvatski Dragovoljac. Queste le due note:

" A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con FC Juventus per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2022/2023, del calciatore Stefano Gori. Il portiere, nato il 9 marzo 1996 a Brescia, è cresciuto nel settore giovanile delle Rondinelle, per poi trasferirsi al Milan nel 2014 con il quale vince il torneo di Viareggio. Ha vestito le maglie di Bari, Pro Piacenza, Pisa (101 presenze) e nell’ultima stagione quella del Como".

"A.C. Perugia Calcio comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stipe Vulikic. Il difensore, classe 2001, arriva in prestito annuale con diritto di opzione dall’NK Hrvatski Dragovoljac, squadra croata del massimo campionato".