ufficiale Perugia, il difensore Rajkovic ha risolto il contratto

vedi letture

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il calciatore Slobodan Rajkovic". Con questa breve nota il Perugia ha annunciato l'addio del difensore serbo classe '89 che dovrebbe accasarsi in Russia alla corte della Lokomotiv Mosca. Rajkovic non sarà così a disposizione del tecnico Oddo per la doppia sfida dei play out contro il Pescara.