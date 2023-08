ufficiale SudTirol, c'è il ritorno di Broh. Prelevato in prestito dal Palermo

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dal Palermo FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Delphin Broh Tonye. Ha firmato un contratto annuale con scadenza prevista il 30 giugno 2024.

Il 26enne, centrocampista centrale-mezzala, di piede destro, si è legato nuovamente al club biancorosso, con cui aveva disputato complessivamente 43 gare con un assist dal mese di gennaio del 2017 al giugno 2018 e nella stagione 2021-2022 culminata con la storica promozione in serie B (36 gare, 4 gol e un assist).

Jérémie Delphin Broh Tonye è nato a Parma da padre ivoriano e madre camerunese. È un centrocampista moderno, duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, in particolare come mezzala in un centrocampo a tre, ma ha fatto anche il mediano basso, oppure uno dei due centrali in un centrocampo a quattro. Abile sia nella fase di non possesso che in quella di possesso, sa abbinare quantità e qualità. Dotato di una buona struttura fisica, buona corsa e discreta tecnica, fa del recupero della palla e dell’inserimento le sue qualità migliori.

È cresciuto nel settore giovanile del Parma, facendo la trafila dai pulcini alla prima squadra. Esordisce in Serie A il 18 maggio 2015, sostituendo Antonio Nocerino all'82’ della partita persa contro la Fiorentina per 3-0. Dopo il fallimento del club ducale, viene tesserato dal Sassuolo. Nel corso della stagione 2015-2016 gioca con la Primavera neroverde e viene più volte convocato in prima squadra da mister Eusebio Di Francesco, non riuscendo tuttavia a esordire con la maglia sassolese. Nell’estate del 2016 viene ceduto in prestito al Pordenone, esordendo in Serie C il 24 settembre 2016 contro la Maceratese (2-4 per i friulani). Dopo aver collezionato 11 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa Italia Serie C, nel mese di gennaio torna al Sassuolo. Poco dopo viene ceduto, nuovamente in prestito all’FC Südtirol. Le buone prestazioni convincono la società biancorossa a rinnovare il prestito nel corso della stagione successiva (2017-2018). Nella stagione 2018-2019 viene girato, anche in questo caso in prestito al Padova, esordendo tra i cadetti il 26 agosto 2018 nel derby contro l’Hellas Verona (1-1 finale). Nella stagione 2019-2020, ceduto in prestito al Cosenza, realizza il suo primo goal tra i professionisti il 22 dicembre 2019 (nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B vinto per 1-3 dai calabresi contro il Pisa).

ll 25 settembre 2020 il Palermo acquista il cartellino del giocatore a titolo definitivo dal Sassuolo. 26 gare in C, quindi il prestito all’FCS nell’estate del 2021, la conquista della B con i biancorossi e il ritorno al Palermo, salito nel frattempo tra i cadetti. Lo scorso anno in B, con i rosanero ha giocato 30 gare. Vanta 4 presenze nelle nazionali azzurre giovanili: 2 nel 2014 con l’Under 18 e 1 nel 2018 con l’Under 20.

L’F.C. Südtirol rivolge un caloroso bentornato a Jérémie Delphin Broh Tonye e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa.