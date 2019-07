UFFICIALE: Trapani, per la porta preso Stancampiano

Giuseppe Stancampiano, portiere classe '87, è un nuovo calciatore del Trapani. Ecco la nota ufficiale diramata dalla società siciliana.

"La Società Trapani Calcio ha formalizzato l’ingaggio del portiere Giuseppe Stancampiano, che ha sottoscritto un contratto annuale.

Nato a Palermo il 9 Gennaio 1987, Stancampiano si affaccia tra i Dilettanti con il Ferentino, squadra in cui milita dal 2004 fino al 2008. Altre due stagioni in D con la maglia del Boville Ernica, compagine laziale, prima dell’esperienza all’estero, in Spagna, in Segunda Division con il Cadice nel 2012/13. Torna in Italia nella stagione successiva con il Chiavari Calcio Caperana; sempre in Serie D, due stagioni (2014/15 e 2015/16) a difendere i pali del Sestri Levante. Dopo la parentesi nel 2016/17 ad Imolese, il debutto tra i professionisti in Serie C con la maglia del Cuneo (30 presenze). Nella scorsa stagione ha giocato nel Città di Anagni".