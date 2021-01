Pro Vercelli ko contro il Livorno, presentato ricorso: il Giudice sportivo lo respinge

A seguito del match perso contro il Livorno lo scorso 16 dicembre (recupero della 14^ giornata del campionato di C), la Pro Vercelli aveva presentato ricorso avverso la formazione amaranto, ritenendo irregolare la posizione di alcuni tesserati dei toscani (il portiere Giuseppe Stancampiano, il difensore Andrea Gemignani e il centrocampista Andrea Bussaglia) che non avrebbero ancora sostituito la fideiussione a suo tempo presentata.

Come fu subito reso noto, i giocatori scesi in campo avevano il visto di esecutività da parte della Lega Pro, tanto che oggi il Giudice Sportivo ha definitivamente respinto il ricorso dei piemontesi, di fatto convalidando lo 0-2 in favore dei labronici.