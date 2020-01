Continua ad essere attiva la Virtus Entella sul mercato dei giovani. In attesa delle ultime formalità per l'attaccante romeno David Alin Palade (16), in arrivo dal Bettembourg (Lussemburgo), i liguri hanno ingaggiato in prestito la punta classe 2003 Alehandro Mazzotta. L'ex di Pro Vercelli e Torino proviene dal Charvensod, club di Promozione.

E' invece il Genoa a prestare i difensori Ennis Orvieto ed Alessio Patini che andranno a rinforzare la formazione under 17 alla pari di Mazzotta. Alessio Santanocito, centrocampista nato nel 2005, giunge infine a titolo definitivo dalla socioetà Ventimiglia che milita in Promozione.