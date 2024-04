Ufficiale Un altro rinnovo in casa Parma. Dopo Bernabé, anche Balogh prolunga fino al 2027

Il Parma Calcio comunica che Botond Balogh ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027.

Botond ha cominciato nel 2019 il suo cammino con la Primavera e il 31 ottobre 2020 ha debuttato in Serie A contro l'Inter, pareggiando 2-2: una crescita che lo ha portato in poco tempo ad essere un altro elemento di 'eccellenza - Made in Parma' della nostra Prima Squadra Maschile, un percorso che testimonia il forte legame con il nostro Club e con la città di Parma. Grazie alla dedizione e al lavoro di ogni giorno, ha già disputato 3 partite con la Nazionale ungherese, dopo aver superato tutte le selezioni dall'Under 15 fino alla Squadra A.

La dichiarazione di Botong Balogh: “Sono molto contento per questo rinnovo. Dopo 5 anni a Parma, mi sento parmigiano e mi godo la città e l'interazione con i nostri tifosi. Parma è come una seconda casa, perché sono arrivato qui che avevo appena 17 anni, ero giovanissimo, e qui sono diventato uomo. La mia intenzione è sempre stata quella di rimanere qua, per questo è stato facile trovare l’accordo. C’era la volontà di tutti, sia la mia sia del Club, che ringrazio per questo'.