© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo Giuseppe Ursino dopo il rinnovo di contratto con il Crotone ha espresso la propria soddisfazione per poter continuare a lavorare nel club calabrese: “Il Crotone per me è come una seconda casa. Sono felice per il rinnovo e ringrazio il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna per l’ennesimo attestato di stima nei miei confronti. Per me lavorare per il Crotone è un motivo di orgoglio”.