V. Entella, Boscaglia: "Salvezza non così vicina. Facciamo punti già dal Chievo"

Intervenuto alla vigilia della sfida contro il ChievoVerona, il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato così della sfida e della corsa salvezza: “L’obiettivo non è così vicino e domani abbiamo un’altra partita molto importante per portare a casa punti importanti. Sarà una sfida complicata, ma abbiamo la consapevolezza di poter fare punti contro chiunque quando siamo al 100% tecnico, tattico e agonistico. Poi c'è la componente mentale, la più importante di tutte, e dobbiamo essere sul pezzo. Solo così possiamo raggiungere il nostro obiettivo e possiamo giocare, sempre per prendere punti, ma con la testa più libera. - continua Boscaglia come riporta Tuttoentella.it - Non dobbiamo però pensare troppo al Chievo, è giusto guardare quello che fa e come gioca, ma è più importante concentrarci su di noi e sulla nostra partita. Sappiamo che questa partita dobbiamo farla nostra poi sappiamo che il giudice supremo è il terreno di gioco ma dobbiamo avere la consapevolezza e avere la possibilità di fare tre punti".