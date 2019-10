V. Entella, Mancosu: "Col Trapani una gara speciale. Non solo per me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti della Virtus Entella Matteo Mancosu intervistato da Il Secolo XIX ha parlato della sfida contro il Trapani, la squadra che lo ha lanciato verso la Serie A e poi il Canada spiegando che sarà difficile non emozionarsi alla prima da avversario dei siciliani: “Trapani è stata la svolta della mia carriera. In Sicilia ho trovato l’ambiente e la chimica giusta per mettere in mostra il mio potenziale. È un ricordo indelebile e sabato sarà la mia prima volta da rivale e sarei un bugiardo a dire che sarà una gara come le altre. Ho ricordi bellissimi e tanti amici anche se di quel Trapani è rimasto solo Pagliarulo. - continua Mancosu - Sarà una settimana particolare anche per altri, da mister Boscaglia a Nizzetto ed Eramo, tutti legati al Trapani. Ma oggi la nostra bandiera è quella dell’Entella e dopo quattro gare senza vittorie vogliamo tornare a conquistare i tre punti”.