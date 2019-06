Valzer delle panchine in B. Chievo e Spezia punti interrogativi

Domenica si chiuderà con la vincente di Trapani-Piacenza il quadro delle formazioni che prenderanno parte alla Serie B 2019/2020. Un torneo, quello del prossimo anno, che vedrà la cadetteria tornare al format con 20 squadre dopo quattordici anni a 22 e uno, lo scorso, a 19. Per ognuna delle squadre in corsa il primo tassello da definire è quello legato al tecnico e in questo caso già 14 società hanno già scelto la guida della prima squadra, mentre tre sono prossime all'ufficialità.

Chi appare ancora in alto mare è il Chievo e lo Spezia. Il club clivense dopo aver salutato la massima serie dopo una lunga militanza ha scelto di rinnovarsi completamente. Alla direzione sportiva è stato "promosso" l'ex capitano Sergio Pellissier alla prima stagione lontano dai campi, mentre in panchina sono seguiti molti tecnici della Serie C (Michele Marcolini dell'AlbinoLeffe, Mauro Zironelli ex Juve U23, Vincenzo Italiano del Trapani e Massimo Pavanel della Triestina) oltre ad un senatore della panchina, nonché specialista in promozioni, come Giuseppe Iachini.

Per quanto riguarda, invece, lo Spezia prima della definizione dell'allenatore che prenderà il posto lasciato vuoto da Pasquale Marino, occorrerà attendere l'esito del closing per il passaggio di proprietà Gabriele Volpi è pronto a passare la mano a Giampiero Colla, attuale proprietario dell'Albissola in Lega Pro.