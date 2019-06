Valzer delle panchine in B. La situazione. Ancora tre club senza tecnico

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si definitivamente completata la mappa della Serie B 2019/2020. Con la promozione del Trapani, infatti, si è definito il quadro delle venti partecipanti al prossimo torneo cadetto. In vista della prossima stagione il primo step è quello legato alla scelta del nuovo tecnico. Molte hanno già trovato una soluzione al rebus, mentre altre invece sono all'opera. Ecco il quadro ad oggi della situazione delle venti formazioni della prossima Serie B:

SITUAZIONI DEFINITE

ASCOLI: Paolo Zanetti (Nuovo)

CITTADELLA: Roberto Venturato (Confermato)

COSENZA: Piero Braglia (Confermato)

CREMONESE: Massimo Rastelli (Confermato)

CROTONE: Giovanni Stroppa (Confermato)

EMPOLI: Cristian Bucchi (Nuovo).

FROSINONE: Alessandro Nesta (Nuovo)

JUVE STABIA: Fabio Caserta (Confermato)

LIVORNO: Roberto Breda (Confermato)

PALERMO: Pasquale Marino (Nuovo)

PESCARA: Luciano Zauri (Nuovo)

PERUGIA: Massimo Oddo (Nuovo)

PISA: Luca D'Angelo (Confermato)

PORDENONE: Attilio Tesser (Confermato)

SALERNITANA: Leonardo Menichini (Confermato)

SPEZIA: Vincenzo Italiano (Nuovo)

VIRTUS ENTELLA: Roberto Boscaglia (Confermato)

SITUAZIONI ANCORA DA DEFINIRE

BENEVENTO: Cristian Bucchi è oramai il passato. Il tecnico è già approdato all'Empoli e tornerà al 'Vigorito' da avversario la prossima stagione. Al suo posto arriverà Filippo Inzaghi, reduce da una non felice avventura a Bologna. Il tecnico avrebbe risolto il contratto in essere coi felsinei e si appresta così a ufficializzare lo sbarco in Campania.

CHIEVO VERONA: Anche in questo caso il precedente allenatore, Domenico Di Carlo, ha trovato sistemazione altrove. Il futuro della panchina clivense sembra essere indirizzato verso Michele Marcolini, tecnico con un passato da calciatore in giallorosso e reduce da una stagione in Lega Pro con l'AlbinoLeffe. L'accordo fra le parti non sembra in discussione, ma prima di ufficializzare il suo approdo serve che il Chievo Verona stabilizzi la sua situazione societaria, legata principalmente alla liquidità necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato.

TRAPANI: La situazione societaria per il club neopromosso in Serie B è difficile. Occorre trovare nuovi investitori altrimenti il ritorno in cadetteria rischia di essere solo un sogno di mezza estate. Per questo motivo il futuro della panchina è ancora un mister, con Vincenzo Italiano già volato allo Spezia.