VAR in Serie B: le voci degli allenatori della Cadetteria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è tenuto ieri l’incontro tra i club di Serie B e gli arbitri, nei quali, tra le altre, si è ovviamente parlato di VAR, che dalla prossima stagione – come è noto – sarà introdotto anche in Cadetteria.

Di seguito i commenti di alcuni allenatori, ripresi da La Gazzetta dello Sport:

Filippo Inzaghi (Benevento): “Darebbe più serenità a tutti”.

Giovanni Stroppa (Crotone): “Ottima cosa il Var, visto come aiuta in A. Soprattutto per i fuorigioco”.

Michele Marcolini (Chievo Verona): “Ci sono situazioni evidenti che possono sfuggire: correggere con la tecnologia è la cosa migliore”.

Luca D’Angelo (Pisa): “A volte toglie un po’ di emozione, quando segni e non sai se esultare. Comunque ci vuole”.

Vincenzo Italiano (Spezia): “Spero arrivi presto. E vedo che in A i tempi di verifica si stanno velocizzando”.

Roberto Boscaglia (Entella): “La A e la Champions sembrano un altro sport. A volte, inconsciamente, mi viene voglia di rivedere certe azioni, soprattutto i fuorigioco”.

Luciano Zauri (Pescara): “Vedendo la B o l’Europa League ti accorgi che manca, è un valore aggiunto. Di sicuro di errori eclatanti non ce ne saranno più”.

Giampiero Ventura (Salernitana): “Sono tornato in B dopo anni, ho trovato un clima migliorato su tutti i campi e arbitri tecnicamente più preparati. Qualcuno però a volte è poco sereno: ecco, con il Var sarebbe aiutato. Ormai è uno strumento fondamentale, anche i tifosi protestano meno”.