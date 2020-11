Venezia, Aramu: "Contro l'Entella dobbiamo ripartire. A Chiavari esperienza poco felice"

Il fantasista del Venezia Mattia Aramu ha parlato in vista della sfida contro la Virtus Entella, sua ex squadra, tornando anche sull’esperienza poco positiva vissuta in Liguria: “Quest’anno ho molta più libertà di giocare fra le linee rispetto a un anno fa e mi trovo molto bene in questo ruolo con una punta più fisica come Forte, che è davvero un bel giocatore, e un’altra che si apre a sinistra e svaria di più. Dispiace per la sconfitta con la Reggiana, soprattutto perché abbiamo creato tante occasioni e non siamo riusciti a concretizzarle, ma dobbiamo subito ripartire sabato a Chiavari contro l’Entella. - continua Aramu come riporta Trivenetogoal.it - A Chiavari la mia esperienza non è stata positiva, sono successe determinate cose che non mi va di raccontare qui. Posso dire che non è stata una bella esperienza”.