© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore del Venezia Matteo Aramu è rientrato contro il Pisa dopo una squalifica: "Avevo tanta voglia di rientrare dopo quanto accaduto col Chievo per dimostrare che quell’errore me lo sono lasciato alle spalle. Ho sbagliato e mi sono preso le mie responsabilità. Davanti siamo tanti e tutti hanno grande voglia di giocare, noi siamo tutti a disposizione del mister, lavorando duro durante la settimana e facendo del nostro meglio. Il Pisa è partito forte e ci ha messo in difficoltà fino al gol, poi noi abbiamo reagito pareggiando. Nel secondo tempo abbiamo attaccato a testa bassa per vincere, abbiamo creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Stiamo crescendo di partita in partita, questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così, lavorando sodo durante la settimana.”