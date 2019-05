Venezia, Bruscagin: “Non ci stiamo a giocare in queste condizioni"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Venezia e rappresentante dell’AIC Matteo Bruscagin ha parlato in conferenza stampa facendosi portavoce della squadra: “L’11 maggio eravamo felici di poter giocare i play out, ci saremmo arrivati di slancio con tre risultati utili di fila e nessuno di noi aveva intenzione di non giocare nelle date stabilite, ma ci era stato detto che eravamo salvi e non avremmo più dovuto giocare. In questa squadra ci sono giocatori in scadenza che pensavano già al prossimo anno, altri come Zigori e Di Mariano che sono andati a curarsi e in tutto questo il 30 maggio ci viene detto che dobbiamo scendere in campo cinque giorni dopo in una gara in cui ci giochiamo anche il nostro futuro. - continua Bruscagin come riporta Trivenetogoal.it - I giocatori della Salernitana? Ci abbiamo parlato, ma non c’è mai stata la volontà comune di fare qualcosa di eclatante assieme. Se ci asteniamo da soli rischiamo di perdere a tavolino e subire una squalifica di 6 mesi. Viste le parole di Gravina, che ha minacciato le società, cosa dovremmo fare noi giocatori? Non andare in campo? Così avremmo tutto da perdere, ma non ci stiamo a giocare in queste condizioni. Se ci avessero detto il 13 maggio di giocare il 30 giugno lo avremmo fatto. Ma così non è il modo di fare”.