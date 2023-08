ufficiale SPAL, non solo Iglio. In biancazzurro arriva anche Bruscagin: firma fino al 2025

Terzo annuncio di giornata per un'attivissima SPAL che, dopo l'arrivo in mediana Giuseppe Iglio e l'addio del difensore Biagio Meccariello (passato al Benevento a titolo definitivo), "comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore Matteo Bruscagin. Il nuovo calciatore biancazzurro - sempre come da nota ufficiale - ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Milano nel 1989, Bruscagin cresce nel settore giovanile del Milan prima delle esperienze in prestito tra Monza, Pizzighettone e Gubbio nel Campionato di Lega Pro.

Nell’estate 2010 si trasferisce al Grosseto dove fa il suo esordio in cadetteria, mentre l’anno seguente passa al Latina Calcio con cui conquista la promozione dalla Lega Pro alla Serie B.

Dopo 145 presenze, 3 reti e un salto in massima serie sfumato solo in finale playoff tra le fila dalla società pontina, Bruscagin passa al Venezia dove milita per due stagioni e partecipa ancora una volta gli spareggi promozione.

Nell’estate 2019 si trasferisce al Vicenza conquistando un altro salto di categoria, nuovamente dalla Serie C alla Serie B, nel campionato vinto proprio con mister Di Carlo alla guida dei biancorossi.

Con la maglia del Vicenza disputa altri due Campionati di Serie B, mentre nell’ultima stagione gioca tra le fila del Pordenone collezionando 31 presenze e 2 reti e raggiungendo i quarti di finale playoff per la promozione in cadetteria.

Benvenuto a Ferrara Matteo!".