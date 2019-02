© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L’attaccante del Venezia Nicola Citro, in gol nell’ultimo turno di campionato, ha parlato al Corriere della Sera del proprio momento di forma: “Questa rete non me la sono goduta, speravo che sarebbe stata decisiva, ma nell’azione successiva abbiamo preso il gol del pari. È un peccato prendere gol dopo appena trenta secondi dal vantaggio, una brutta botta da assorbire. Però credo che abbiamo fatto una buona gara e abbiamo avuto molte occasioni per poterla vincere portando a casa l’intera posta in palio. - continua Citro - Zenga mi conosce sa che quando c’è bisogno, può contare su di me. Tutti vogliono giocare il più possibile, io cerco di farmi trovare pronto quando vengo chiamato”.