Dopo la rifinitura mattutina, in casa Cittadella mister Venturato ha resa nota la lista dei convocati, che prenderanno parte domani al match contro il Venezia.

Per l'occasione, ancora out gli attaccanti De Marchi e Panico, mentre è stato appiedato dal giudice sportivo il difensore Adorni.

Questa la lista dei 23 convocati:

Portieri: Maniero, Paleari

Difensori: Benedetti, Camigliano, Frare, Ghiringhelli, Mora, Perticone, Rizzo, Ventola

Centrocampisti: Branca, Bussaglia, D'Urso, Gargiulo, Iori, Pavan, Proia, Rosafio, Vita

Attaccanti: Celar, Diaw, Luppi, Vrioni.