Venezia-Cosenza, i convocati di Dionisi: sono tre gli indisponibili. Ma c'è Fiordaliso

Sfida in ottica salvezza per il Venezia, che domani pomeriggio, in occasione della 26^ giornata del campionato di B, riceverà il Cosenza.

Per l'occasione, mister Dionisi dovrà fare a meno del portiere Lezzerini e del difensore Modolo, i due stakanovisti del club messi ko da infortuni, ma a loro si aggiunge un altro elemento del pacchetto difensivo, Cremonesi. E' invece arruolato Fiordaliso, che nel match di Pisa era uscito anzitempo per una botta al naso: il referto medico ha poi parlato di colpo nella zona frontale/nasale del volto, con conseguente ferita che non ha necessitato di punti di sutura.

Di seguito l'elenco dei 24 convocati:

Portieri: 1 Bertinato, 22 Pomini, 37 Daffrè

Difensori: 2 Fiordaliso, 3 Casale, 11 Molinaro, 15 Marino, 20 Riccardi, 32 Ceccaroni, 33 Lakicevic

Centrocampisti: 4 Zuculini, 5 Vacca, 8 Caligara, 16 Fiordilino, 23 Maleh, 25 Lollo, 26 Firenze

Attaccanti: 7 Senesi, 9 Montalto, 10 Aramu, 17 Zigoni, 18 Monachello, 19 Longo, 28 Capello.