Venezia-Cosenza, i convocati di Pillon: assenze pesanti nel reparto offensivo

Sfida salvezza quella in cui domani sarà impegnato il Cosenza, che alle 15:00 farà visita al Venezia in occasione della 26^ giornata del campionato.

Per l'occasione, problemi in attacco per mister Pillon, che dovrà fronteggiare non solo l'assenza di Riviere ma anche quella di Asencio, out per circa 20 giorni per un lieve stiramento. Ancora out anche Kone.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Perina, Saracco

Difensori: Bittante, Capela, Casasola, Corsi, D’Orazio, Idda, Lazaar, Legittimo, Monaco, Schiavi

Centrocampisti: Bahlouli, Broh, Bruccini, Kanoute, Prezioso, Sciaudone

Attaccanti: Baez, Carretta, Machach, Pierini.