Venezia, Di Mariano al 45': "Dobbiamo essere equilibrati nella ripresa"

Francesco Di Mariano è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il primo tempo tra Venezia e Foggia: "Secondo me abbiamo cambiato atteggiamento, siamo partiti troppo timorosi e poi abbiamo preso fiducia. Il rigore è stato importante anche per sbloccarci. Dobbiamo essere più equilibrati possibile, dobbiamo portare a casa i tre punti".