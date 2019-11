Venezia, Dionisi: "Benevento favorito, ma non firmo per il pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Il Benevento sta facendo un campionato a sé e ottenendo risultati eccezionali”. Esordisce così il tecnico del Venezia Alessio Dionisi in vista della sfida contro i sanniti di Filippo Inzaghi, grande ex dei lagunari: “Avere un margine di sei punti a questo punto della stagione rende onore al lavoro di Inzaghi. Il confronto fra me e lui non c’entra nulla, per me affrontarlo è solo uno stimolo per fare bene. L’avevo già conosciuto nell’amichevole che avevamo in programma in estate e che poi non è stata disputata. Loro sulla carta sono favoriti, ma non firmo per un pareggio perché scenderemo in campo per provare a vincere. Sul campo vedremo poi chi ha la meglio. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Il Benevento non è una squadra che fa la partita, sta lì, aspetta e sfrutta le occasioni grazie alle qualità dei suoi uomini migliori. Vorrei giocare tante partite come quella di domani, è bello affrontare questi avversari in grandi appuntamenti”.